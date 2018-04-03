Путин встретится в Турции с Эрдоганом и Роухани

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Москва, 3 апреля. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин посетит с двухдневным визитом Турцию, где встретится со своими турецким и иранским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Сообщается, что официальный визит начнется во вторник и станет для российского главы первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост президента.

Ожидается, что 3 апреля состоятся двусторонние переговоры лидеров России и Турции в узком составе, после чего пройдет седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня.

«Будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в рамках мероприятия планируется затронуть актуальную региональную и международную тематику, в том числе антитеррористическую операцию в Сирии.

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