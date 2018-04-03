Владелец ФК «Краснодар» назвал имя нового тренера команды

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Москва, 3 апреля. Мурад Мусаев будет исполнять обязанности главного тренера футбольного клуба «Краснодар» в течение ближайшего месяца, сообщил владелец клуба Сергей Галицкий.

Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол» уточнил, что Мусаев официально возглавит клуб со следующего сезона. К этому времени он получит соответствующую тренерскую лицензию. Через месяц в этом сезоне исполнять обязанности главного тренера будет Олег Фоменко.

В понедельник стало известно, что Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера «Краснодара».

Игорь Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера @FCKrasnodar.



Имя нового главного тренера «Краснодара» будет названо в ближайшие дни.https://t.co/6uC5FtdylL — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 2, 2018

Галицкий также добавил, что решение отправить в отставку Шалимова было для него непростым.

В настоящее время в турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» после 24 туров занимает пятое место.

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