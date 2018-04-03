Сирия: Трамп приказал заморозить средства фонда на восстановление САР

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Вашингтон, 3 апреля. Президент США Дональд Трамп приказал Государственному департаменту заморозить средства благотворительных фондов, созданных для восстановления Сирии.

Сообщается, что Белый дом потребовал заморозки около 200 миллионов долларов, предназначавшихся для поддержки инфраструктурных проектов в районах, контролируемых группировками, поддерживаемыми США.

Отметим, что выделение средств было обещано бывшим госсекретарем Рексом Тиллерсоном в прошлом месяце на конференции по оказанию помощи, прошедшей в Кувейте.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Если президент США заявил о скором выводе американских сил из Сирии, это означает, что он по крайней мере привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГ1 США из Сирии уйдут. Будем смотреть», — прокомментировал данное заявление глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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