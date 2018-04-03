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Теракт в петербургском метро год спустя: расследование дела, безопасность и память о погибших
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    Теракт в петербургском метро год спустя: расследование дела, безопасность и память о погибших

    5:10  3 Апреля 2018
    614

    Теракт в петербургском метро год спустя: расследование дела, безопасность и память о погибшихСанкт-Петербург, 3 апреля. Ровно год назад в петербургском метро произошел теракт, который унес жизни пятнадцати человек. Еще более ста пассажиров пострадали. Трагедия в метро Петербурга заставила в последний год пересмотреть подход к обеспечению безопасности граждан.

    Взрыв произошел в 14:30 по московскому времени в третьем вагоне поезда, который в тот момент находился на перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом». После взрыва машинист состава принял решение доехать до станции, что позволило сразу начать эвакуацию оказание помощи пострадавшим. На месте теракта начали работать 80 спасателей и 16 единиц техники. Кроме того, о произошедшем был незамедлительно проинформирован президент России Владимир Путин.

    Семь станций метро после взрыва временно прекратили свою работу, а к 15:44 на вход и выход были закрыты все станции Петербургского метрополитена. В районе 16:00 на станции «Площадь Восстания» было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство, сделанное из огнетушителя.

    Работа метрополитена была восстановлена лишь к 20:48, но частично: были по-прежнему закрыты два участка «красной» и «синей» веток.

    Теракт в петербургском метро год спустя: расследование дела, безопасность и память о погибшихИнцидент привел к транспортному коллапсу в городе, однако стоит отметить, что городская администрация сделал все, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. В частности, весь общественный транспорт начал перевозить людей бесплатно, кроме того, эта инициатива была поддержана городскими службами такси. Бары и рестораны принимали людей, которым нужно было согреться или переждать, а жители города, кооперируясь через социальные сети, оказывали поддержку и помощь друг другу.

    Работа метрополитена была восстановлена в полном объеме лишь утром 4 апреля, хотя отдельные станции несколько раз закрывались из-за обнаружения бесхозных предметов. Сообщения о минировании или обнаружении подозрительных предметов поступали в правоохранительные органы Санкт-Петербурга еще долгое время.

    Следствие установило, что взрыв был совершен при помощи самодельного взрывного устройства, приведенного в действие террористом-смертником. Уголовное дело было возбуждено СК РФ по статье «теракт». Ответственность за произошедшее взяла на себя одна из террористических группировок, связанных с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена на территории РФ). Личность террориста была установлена – им оказался гражданин РФ Акбаржон Джалилов, родившийся на территории Киргизии. Уже через несколько дней были задержаны подозреваемые в причастности к организации теракта в метро.

    Теракт в петербургском метро год спустя: расследование дела, безопасность и память о погибших

    Сейчас под следствием находятся 11 человек: Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов. Центральной фигурой следствие считает Аброра Азимова, предположительно, осуществлявшего подготовку террориста смертника.

    После теракта петербургскому метрополитену пришлось пересмотреть свои представления об обеспечении мер безопасности. Как рассказал руководитель ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин, на уровне федерального правительства были приняты новые требования к обеспечению безопасности. Власти города выделили 500 человек, прошедших обучение профайлингу – умению выделять в толпе тех, кто может представлять опасность. Задачей этих людей будет усиление контроля на станциях метрополитена. За последний год сотрудники метрополитена провели досмотр 27 миллионов человек, обнаружив более 150 тысяч подозрительных предметов. Также была усилена техническая оснащенность станций петербургского метро – на нах появились системы, ведущие интеллектуальное наблюдение, пишет издание Inforeactor.

    Жертв теракта будут вспоминать в этот вторник как Санкт-Петербурге, так и по всей России. В частности, в Троице-Измайловском соборе Северной столицы пройдут панихиды по погибшим. Также можно будет почтить память жертв теракта, придя к станции метро «Технологический институт. В 14:30 состоится массовое возложение цветов к мемориалу. А в 19:00 в концертном зале «Октябрьский» пройдет памятный концерт.

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #теракт #петербург #метро #память
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