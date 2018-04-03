Уголовное дело возбуждено в связи со взрывом баллона в Burger King в Ереване

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Ереван, 3 апреля. В связи со взрывом баллона с газом в ресторане Burger King в Ереване было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

«По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц», – сообщила Трузян на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, что инцидент произошел в понедельник вечером в ресторане Burger King. Как сообщило МЧС Армении, взорвался 20-килограмовый баллон с углекислым газом, который применялся в аппарате для разлива пива. Восемь человек были госпитализированы с тяжкими телесными повреждениями, включая детей шести и восьми лет. Кроме того, пострадали трое пятнадцатилетних граждан России.

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