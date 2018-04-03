Агрессивный гусь обратил в бегство колонну морпехов США

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Оклахома-Сити, 3 апреля. В Сети появилось видео, на котором гусь нападает на колонну американских военнослужащих на базе Форт Силл, расположенной в штате Оклахома.

Видео было снято одной из камер наблюдения, расположенных на территории части. На ней видно, как гусь нападает на колонну солдат, причем нескольким морпехам пришлось убегать от агрессивной птицы. Остальные военнослужащие предпочли обойти сердитого гуся.

Как сообщается в описании к видео, на территории военной базы проживают два гуся – Стив и Бренда. Отмечается, что на морпехов напал именно Стив, который в тот день «был особенно сердит».

Пара гусей уже давно имеет гнездо на территории базы, а военные заботятся о птицах, и приносят им корм и сено, чтобы те могли обустроить свое жилище. Предполагается, что гусь напал на колонну военных именно потому, что те проходили слишком близко от его гнезда.

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