Большинство пострадавших при взрыве в Ереване выпишут из больницы во вторник

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Ереван, 3 апреля. Большинство пострадавших при взрыве в центре Еревана будут утром во вторник выписаны из больницы, сообщил журналистам заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Самвел Карапетян.

По словам Карапетяна, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Скорее всего, утром во вторник всех их выпишут.

Исключение — восьмилетняя девочка, которой в настоящее время делают операцию. По словам Карапетяна, операция «проходит нормально, ее жизнь вне опасности».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Армении, пострадавшие от взрыва в ресторане быстрого питания Burger King получили травмы от осколков разорвавшегося кислородного баллона и обломков мебели.

В результате взрыва в одном из кафе в центре Еревана пострадали восемь человек — три гражданина России, двое граждан Ирана и трое местных жителей. Как сообщала «Газета.ру», причиной происшествия стал баллон с кислородом, использовавшийся для разлива пива.

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