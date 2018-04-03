Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Происшествия
Большинство пострадавших при взрыве в Ереване выпишут из больницы во вторник
Общество
Курильщиков в Москве проверят на рак легких
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Большинство пострадавших при взрыве в Ереване выпишут из больницы во вторник

    0:45  3 Апреля 2018
    207

    Большинство пострадавших при взрыве в Ереване выпишут из больницы во вторник

    Ереван, 3 апреля. Большинство пострадавших при взрыве в центре Еревана будут утром во вторник выписаны из больницы, сообщил журналистам заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Самвел Карапетян.

    По словам Карапетяна, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии под наблюдением врачей. Скорее всего, утром во вторник всех их выпишут.

    Исключение — восьмилетняя девочка, которой в настоящее время делают операцию. По словам Карапетяна, операция «проходит нормально, ее жизнь вне опасности».

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полиции Армении, пострадавшие от взрыва в ресторане быстрого питания Burger King получили травмы от осколков разорвавшегося кислородного баллона и обломков мебели.

    Большинство пострадавших при взрыве в Ереване выпишут из больницы во вторник

    В результате взрыва в одном из кафе в центре Еревана пострадали восемь человек — три гражданина России, двое граждан Ирана и трое местных жителей. Как сообщала «Газета.ру», причиной происшествия стал баллон с кислородом, использовавшийся для разлива пива.  

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #взрыв #армения #ереван #взрыв в ереване
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Роструд рассказал о праздничных выходных в мае и июне

      8:45 3 Апреля 2018 17876
      Читать
      5:57
      Сегодня

      Португалия упростила порядок получения виз для россиян
      23:25
      Вчера

      «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в пользу «Нафтогаза»
      21:51
      Вчера

      Россияне получили травмы легкой и средней степени тяжести при взрыве в Ереване
      21:34
      Вчера

      Путин поздравил президента Египта с убедительной победой на выборах
      18:40
      Вчера

      Россия отзывает допуски Tajik Air и Somon Air на ряд маршрутов с 5 апреля

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018 595

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1243

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      7884

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      5211

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      4988
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Теракт в петербургском метро год спустя: расследование дела, безопасность и память о погибших

      Теракт в петербургском метро год спустя: расследование дела, безопасность и память о погибших

      5:10   3 Апреля 2018
      614
      Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

      Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

      21:27   2 Апреля 2018
      894
      Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

      Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

      20:22   2 Апреля 2018
      1291
      Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

      Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

      18:32   2 Апреля 2018
      4313