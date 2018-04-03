Британский ученый предрек Евросоюзу скорую участь Советского Союза

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Москва, 3 апреля. В течение одного поколения ЕС разделит участь Советского Союза, заявил в своем докладе почетный профессор Лондонской школы экономики Гвитиан Принс.

Как пишет The Times, Европейский союз имеет схожие характеристики с СССР и в течение одного поколения разделит его судьбу. По словам британского ученого, предпосылками скорого краха ЕС стали «растущая запутанность и снижающийся авторитет». Принс подчеркивает, что выход Великобритании из состава ЕС — только начало.

«В этом месяце «проекту» ЕС исполняется 61 год. Отсутствие воспроизводства культуры намекает, что, как и у старшего брата (Советского Союза), срок его существования едва ли превысит человеческую жизнь», — пишет Принс.

Ученый в докладе, перевод которого представил RT, обращает внимание на то, что лидеры Евросоюза уже не считаются с интересами рядовых граждан, а сама организация стала походить на чудовище.

«Этот дракон, на котором мы едем, повернул голову и опаляет нас своим жарким дыханием», — считает эксперт.

По мнению ученого, в настоящее время ЕС находится «в опасной зоне распада».

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