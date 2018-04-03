Сирия: более 1,1 тыс боевиков с семьями вывезены из Восточной Гуты на север Алеппо 

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Алеппо (Сирия), 3 апреля. Группа из 1130 боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» и членов их семей вывезены в понедельник из города Дума Восточной Гуты в Джараблус на север провинции Алеппо, сообщил источник в службе безопасности.

Как сообщил источник РИА Новости, 21 автобус с 1130 боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей выехали из Думы через гумкоридор Мухайам Аль-Вафидин на север Алеппо в Джараблус.

Ранее в понедельник в российском Центре примирения враждующих сторон в САР сообщили, что за сутки около 1150 сирийских боевиков и членов их семей были эвакуированы из города Дума в Идлиб.

Напомним, Дума остается последним форпостом террористов в Восточной Гуте. Вывод оставшихся террористов продолжится до полного освобождения города и передачи населенного пункта под контроль сирийской армии.

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