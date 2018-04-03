Депутат ГД предложил заменить электрички в отдаленных селах мотовозами

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Москва, 3 апреля. Жители отдаленных деревень, где редко ходят поезда, смогут добираться до нужных станций на технических составах, перевозящих работников РЖД и ремонтную технику. Соответствующая инициатива была подготовлена депутатом Госдумы Айратом Фарраховым.

Согласно тексту документа, речь идет о так называемых мотовозах – локомотивах небольшой мощности с вагоном, которые перевозят сотрудников РЖД и инструменты для ремонта железнодорожного полотна. Фаррахов рассказал, что на отдельных маршрутах в некоторых регионах перестали ходить электрички, однако по-прежнему действуют «технические составы».

«Такая ситуация вызывает много возмущения — когда ежедневно по расписанию двигается рабочий поезд, который везёт очень небольшую группу людей, а при этом жителей полустанков, в том числе пожилых, и даже почётных железнодорожников — не может посадить и довезти до следующей станции, где люди могли бы добраться до больницы, поликлиники или просто аптеки», — приводит слова депутата «Парламентская газета».

Фаррахов предложил изменить законодательство, чтобы люди, проживающие возле железнодорожных путей, могли бы добираться до нужной станции на техническом поезде. По его словам, это могло бы решить проблему многих жителей, которые не имеют возможности купить личный автомобиль.

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