Российское приложение «Клевер» бьет рекорды в App Store и Google Play

В закладки

Москва, 3 апреля. Российское приложение «Клевер» стало самым скачиваемой викториной в российском сегменте магазинов приложений для мобильных устройств. Как сообщается, оно поднялось на первую строчку чартов в магазинах App Store и Google Play.

«Клевер» является приложением-викториной с денежными призами. С середины марта по начало апреля в ней были разыграны 738 тысяч рублей. Отмечается, что в последней воскресной игре, которая прошла 1 апреля, приняли участие более 325 тысяч человек.

Как сообщается, «Клевер» уже установили на свои устройства более полутора миллионов человек. Как рассказал главный разработчик игры Сева Жидков, данное приложение стало пользоваться огромной популярностью уже с первых дней, из-за чего пришлось расширять техническое обеспечение викторины. Отмечается, что каждый день аудитория игры увеличивается на 30%.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.