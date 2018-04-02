Взрыв в Ереване: врачи оперируют 8-летнюю пострадавшую девочку

В закладки

Ереван, 2 апреля. Врачи оперируют восьмилетнюю девочку, пострадавшую из-за взрыва в кафе в центре Еревана, сообщили в реанимационном отделении медцентра Св. Григория Просветителя.

В настоящее время медики не сообщают о состоянии здоровья девочки, она все еще находится на операционном столе, передает РИА Новости.

В понедельник в 19.44 мск в ресторане быстрого питания Burger King в Ереване прогремел взрыв. Как сообщала «Комсомольская правда», по предварительным данным, причиной взрыва стала детонация кислородного баллона на кухне. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинский центр «Сурб Григор Лусаворич» (имени Святого Григория Просветителя).

Согласно уточненным данным МЧС Армении, пострадали восемь человек. Среди них — трое 15-летних граждан России.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.