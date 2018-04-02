РФ созывает внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО в связи с «делом Скрипаля»

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Москва, 2 апреля. Россия созывает внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), которая состоится 4 апреля. Ее задачей станет вывод из тупика ситуации с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, целью встречи станет «вывод из тупика ситуации», которая сложилась вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Ответственными за нынешнее положение дел Шульгин назвал британских партнеров.

«Они выдвинули тяжкие обвинения против России в применении химического оружия на британской территории, в злостном нарушении Конвенции о запрещении химического оружия», – отметил дипломат.

Шульгин напомнил, что Россия с самого начала предложила Великобритании действовать в соответствии с Девятой статье Конвенции, предусматривающей проведение двусторонних консультаций. Однако Лондон отказался от этого, не став также предъявлять какие либо доказательства, подкрепляющие его голословные обвинения, подчеркнул российский дипломат.

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