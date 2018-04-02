Пожар в Кемерово: в СК РФ назвали вероятную причину пожара в «Зимней вишне»

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Москва, 2 апреля. Следствие считает наиболее вероятной причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово короткое замыкание в батутном зале. Следственный комитет РФ распространил видеозапись, на которой глава ведомства Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Кемерово обсуждает с подчиненными промежуточные итоги расследования и версии трагедии.

Один из подчиненных сообщил главе СК РФ, что «предположительно, может быть короткое замыкание».

Следствие полагает, что очаг возгорания находился в батутном центре и быстро распространился по всему зданию. В детском комплексе следователи обнаружили кабели высокого напряжения, проложенные через весь зал «в нарушение всех правил».

Один из подчиненных сообщил Бастрыкину, что самая большая группа погибших была найдена перед закрытой дверью кинозала. При этом вторая дверь была открыта. Они умерли от отравления продуктами горения.

В СК РФ также сообщили, что в одном из кинозалов двери заперли те, кто находился в этом зале в момент пожара. Они пытались заткнуть все щели от дыма в ожидании спасателей. Следователи подчеркнули, что «именно так рекомендуют поступать все инструкции, но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью».

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 79 человек, из них — 27 детей.

В понедельник RT сообщал, что в деле о пожаре в Кемерово появились новые свидетели. Помимо этого, три фигуранта дела обжаловали свой арест — это управляющая торговым центром Надежда Судденок, руководитель компании по разработке системы противопожарной безопасности Игорь Полозиненко и сотрудник компании Александр Никитин.

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