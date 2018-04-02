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Экономика
«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в пользу «Нафтогаза»
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    «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в пользу «Нафтогаза»

    23:25  2 Апреля 2018
    2022

    «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в пользу «Нафтогаза»

    Москва, 2 апреля. «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа, которую компания обязана выплатить украинскому «Нафтогазу» в соответствии с решением арбитража Торговой палаты Стокгольма. Это следует из опубликованного отчета компании, подготовленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

    Приведенный документ имеет графу «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров», в которую внесен запланированный расход в 272,943 млрд руб. ($4,74 млрд). Эта сумма почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

    Напомним, ранее «Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с украинским «Нафтогазом» в Апелляционном суде Швеции. Стокгольмский арбитраж в феврале обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,5 миллиарда долларов за недопоставки газа.

    Руководство «Газпрома» заявило, что данное решение не учитывает интересов обеих сторон конфликта. С 1 марта российская сторона прекратила поставки газа Украине, также «Газпром» начал расторжение контрактов с «Нафтогазом».

     

     

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    Автор: Антон Зарубин
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #газпром #нафтогаз #штраф
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