«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в пользу «Нафтогаза»

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Москва, 2 апреля. «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа, которую компания обязана выплатить украинскому «Нафтогазу» в соответствии с решением арбитража Торговой палаты Стокгольма. Это следует из опубликованного отчета компании, подготовленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Приведенный документ имеет графу «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров», в которую внесен запланированный расход в 272,943 млрд руб. ($4,74 млрд). Эта сумма почти полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, ранее «Газпром» обжаловал решение арбитража Стокгольма по спору с украинским «Нафтогазом» в Апелляционном суде Швеции. Стокгольмский арбитраж в феврале обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» 2,5 миллиарда долларов за недопоставки газа.

Руководство «Газпрома» заявило, что данное решение не учитывает интересов обеих сторон конфликта. С 1 марта российская сторона прекратила поставки газа Украине, также «Газпром» начал расторжение контрактов с «Нафтогазом».

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