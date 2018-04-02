МЧС Армении уточнило данные о числе пострадавших при взрыве в Ереване 

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Ереван, 2 апреля. По уточненным данным, восемь человек пострадали в результате взрыва в Ереване, сообщила замначальника управления информации и по связям с общественностью МЧС Армении Нана Гндоян.

По словам Гндоян, ранее озвученная информация о девяти пострадавших не подтвердилась. Согласно последним данным, при взрыве в кафе Еревана пострадали восемь человек.

Как сообщила Гндоян в интервью РИА Новости, среди пострадавших — трое граждан Армении. Это дети шести и восьми лет, а также 19-летняя девушка. Также пострадали трое 15-летних граждан России и двое 24-летних граждан Ирана.

Около 20:30 часов в ресторане "Burger king" на Северном проспекте прогремел взрыв. Причиной стала неисправность работы кухонной техники. По неофицальным данным есть раненые. На месте взрыва работает пожарная бригада и бригады скорой помощи. #ереван #пожар @burgerking #burgerking pic.twitter.com/MrCbC5l0xn — Artur Avanesov (@avanesov_art) April 2, 2018

В понедельник в 19.44 мск поступил сигнал, что в одном из кафе на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, сообщал URA.RU. По предварительным данным спасателей, взорвался кислородный баллон.

Телеканал RT опубликовал видео с места взрыва в Ереване, при котором пострадали трое россиян.

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