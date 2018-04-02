«Дело Скрипаля» не поставило крест на российско-американских отношениях – Клинцевич

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Москва, 2 апреля. «Дело Скрипаля» не поставило крест на российско-американских отношениях, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич. По его словам, об этом свидетельствует недавнее приглашение российского президента Владимира Путина на встречу в Белый дом.

«Это позитивные сигналы, которые идут с двух сторон. Важно то, что так называемое «дело Скрипаля», на что, несомненно, рассчитывали его инициаторы, не поставило крест на российско-американских отношениях», – заявил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что Кремль не собирается идеализировать внешнюю политику США. Он отметил, что многие полагали, что приход Трампа на пост президента приведет к некоторым позитивным изменениям, в частности – пересмотру американских приоритетов в сфере борьбы с международным терроризмом. Хотя этого не произошло, по словам сенатора, Москва и Вашингтон еще имеют возможность улучшить двусторонние отношения.

Напомним, Юлию Скрипаль и ее отца, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля госпитализировали с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании обвинили в причастности к инциденту Россию. Москва отвергла обвинения.

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