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Турция дала разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»
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    Турция дала разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»

    23:01  2 Апреля 2018
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    Турция дала разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»

    Анкара, 2 апреля. Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую».

    Как сообщает Anadolu, проект АЭС, который реализует Росатом, был признан регулятором соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

    Церемония закладки фундамента АЭС «Аккую» должна состоятся 3 апреля. Предполагается, что в торжественном мероприятии примет участие президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

    Ранее участие российского лидера в церемонии подтвердили в пресс-службе Кремля. Сообщалось, что президенты обсудят ход совместной работы по созданию компанией Росатом АЭС.

    Турция дала разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»

    Напомним, стоимость проекта составляет примерно 20 млрд долларов, при этом проект реализуется по схеме «строй-владей-эксплуатируй» (BOO) — Росатом построит станцию, будет ей владеть и осуществлять эксплуатацию, продавая электроэнергию Турции, сообщала «Газета.ру». Первый блок электростанции планируется запустить в 2023 году.  

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    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #эрдоган #аэс #росатом #аккую
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