Турция дала разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»

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Анкара, 2 апреля. Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую».

Как сообщает Anadolu, проект АЭС, который реализует Росатом, был признан регулятором соответствующим всем принятым в Турции требованиям.

Церемония закладки фундамента АЭС «Аккую» должна состоятся 3 апреля. Предполагается, что в торжественном мероприятии примет участие президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее участие российского лидера в церемонии подтвердили в пресс-службе Кремля. Сообщалось, что президенты обсудят ход совместной работы по созданию компанией Росатом АЭС.

Напомним, стоимость проекта составляет примерно 20 млрд долларов, при этом проект реализуется по схеме «строй-владей-эксплуатируй» (BOO) — Росатом построит станцию, будет ей владеть и осуществлять эксплуатацию, продавая электроэнергию Турции, сообщала «Газета.ру». Первый блок электростанции планируется запустить в 2023 году.

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