Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить работу

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Москва, 2 апреля. Руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил гендиректору авиакомпании «Саратовские авиалинии» Алексею Вахромееву добровольно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта из-за «безответственного отношения» к безопасности полетов.

В письме Нерадько предлагает Вахромееву подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании.

«Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО «Саратовские авиалинии» к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности», — цитирует ТАСС письмо Нерадько.

В письме отмечается, что представленные в Росавиацию документы не подтверждают устранения выявленных несоответствий и замечаний. В частности, в список авиаперсонала компании включены члены экипажа самолета Ан-148, который разбился в феврале под Москвой.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье. Лайнер пропал с радаров сразу после вылета из аэропорта «Домодедово» в Орск. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы спасатели обнаружили 1400 фрагментов тел и порядка 500 обломков воздушного судна.

Как сообщал портал URA.RU, 20 марта Ространснадзор сделал предписание о приостановке полетов, выполняемых пассажирскими лайнерами Ан-148, во всех авиакомпаниях. 15 февраля руководство «Саратовских авиалиний» сообщило о возобновлении эксплуатации самолетов Ан-148 после технических проверок.

В середине февраля «Газета.ру» сообщала, что эксперты МАК расшифровали данные речевого бортового самописца разбившегося Ан-148. Информация, полученная при расшифровке первого, параметрического «черного ящика», подтвердилась: пилоты получали неверные данные о скорости из-за заледеневших датчиков скорости. Также известно, что летчики до последнего момента не понимали причину искажения показателей скорости и не могли исправить ситуацию.

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