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Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить работу
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    Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить работу

    22:47  2 Апреля 2018
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    Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить работу

    Москва, 2 апреля. Руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил гендиректору авиакомпании «Саратовские авиалинии» Алексею Вахромееву добровольно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта из-за «безответственного отношения» к безопасности полетов. 

    В письме Нерадько предлагает Вахромееву подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта авиакомпании.

    «Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО «Саратовские авиалинии» к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности», — цитирует ТАСС письмо Нерадько.

    В письме отмечается, что представленные в Росавиацию документы не подтверждают устранения выявленных несоответствий и замечаний. В частности, в список авиаперсонала компании включены члены экипажа самолета Ан-148, который разбился в феврале под Москвой.

    Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье. Лайнер пропал с радаров сразу после вылета из аэропорта «Домодедово» в Орск. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте катастрофы спасатели обнаружили 1400 фрагментов тел и порядка 500 обломков воздушного судна.

    Как сообщал портал URA.RU, 20 марта Ространснадзор сделал предписание о приостановке полетов, выполняемых пассажирскими лайнерами Ан-148, во всех авиакомпаниях. 15 февраля руководство «Саратовских авиалиний» сообщило о возобновлении эксплуатации самолетов Ан-148 после технических проверок.

    Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно прекратить работу

    В середине февраля «Газета.ру» сообщала, что эксперты МАК расшифровали данные речевого бортового самописца разбившегося Ан-148. Информация, полученная при расшифровке первого, параметрического «черного ящика», подтвердилась: пилоты получали неверные данные о скорости из-за заледеневших датчиков скорости. Также известно, что летчики до последнего момента не понимали причину искажения показателей скорости и не могли исправить ситуацию. 

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    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ан-148 #авиакатастрофа #росавиация #саратовские авиалинии #крушение ан148
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