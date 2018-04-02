Nissan отзывает более 700 внедорожников X-Trail в России

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Москва, 2 апреля. Российский офис Nissan принял решение отозвать 769 внедорожников X-Trail из-за возможного дефекта сидений. Об этом сообщает Министерство стандартизации и метрологии России.

По предварительным данным, причиной отзыва стал возможный дефект задних сидений у моделей, произведенных с с 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года.

«Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья», — сообщает пресс-служба ведомства.

Все работы по устранению данного дефекта будут проведены за счет автопроизводителя, подчеркнули в компании. Каркас задних сидений будет заменен на полностью новый. Отмечается, что владельцы отзываемых моделей будут уведомлены в индивидуальном порядке. Кроме того, у них будет возможность самостоятельно проверить код своего внедорожника, чтобы узнать, необходимо ли ему сервисное обслуживание, сверив код со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.

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