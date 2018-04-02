Жилой дом, сгоревший в Сочи, был самостроем – глава региона

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Сочи, 2 апреля. Жилой многоквартирный дом, сгоревший в этот понедельник в Сочи, являлся самостроем. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Будет проведена тщательная проверка причин возгорания. По предварительным данным, сгоревший дом - самострой. И такое ЧП - это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки», – приводит слова губернатора «Интерфакс».

По словам Кондратьева, сейчас в Сочи работает межведомственный штаб, а все эвакуированные жильцы получают необходимую помощь. Глава региона подчеркнул, что все пострадавшие должны получить необходимую помощь в полном объеме, а жители сгоревшего дома должны быть переселены.

Напомним, что пожар в жилом доме в Сочи начался примерно в 17:40 по московскому времени. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Прибывшим на место силам МЧС удалось оперативно локализовать возгорание. Отмечается, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

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