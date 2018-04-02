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Жители Риги выйдут на «Марш разгневанных родителей» из-за реформы русских школ
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    Жители Риги выйдут на «Марш разгневанных родителей» из-за реформы русских школ

    22:27  2 Апреля 2018
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    Жители Риги выйдут на «Марш разгневанных родителей» из-за реформы русских школ

    Рига, 2 апреля. «Марш разгневанных родителей» пройдет в Риге в среду, 4 апреля, в ответ на решение президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения, сообщил один из лидеров Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко.

    Гапоненко на своей странице в Facebook написал, что в правовом поле «борьба за право русских детей на существование» завершена. По его словам, члены Штаба приняли решение «начать акции гражданского неповиновения». 

    Шествие, получившее название «Марш разгневанных родителей», начнется в среду в Риге у Пороховой башни и пойдет к президентскому дворцу.

    Как сообщал «Ридус», Вейонис в понедельник подписал документ о внесении в закон об образовании поправок, предусматривающих возможность получения среднего образования только на национальном языке. Изменения коснутся в том числе школ национальных меньшинств, включая самое большое в стране — русскоязычное.

    Приступить к реорганизации образования власти Латвии планируют уже с 1 сентября 2019 года.

    Жители Риги выйдут на «Марш разгневанных родителей» из-за реформы русских школ

    Мэр Риги Нил Ушаков заявил позднее, что латвийская партия «Согласие» оспорит закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения в Конституционном суде Латвии, сообщал RT.  

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    Автор: Олеся Волкова
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    #латвия #рига #образование #русскийязык
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