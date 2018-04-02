Жители Риги выйдут на «Марш разгневанных родителей» из-за реформы русских школ

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Рига, 2 апреля. «Марш разгневанных родителей» пройдет в Риге в среду, 4 апреля, в ответ на решение президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения, сообщил один из лидеров Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко.

Гапоненко на своей странице в Facebook написал, что в правовом поле «борьба за право русских детей на существование» завершена. По его словам, члены Штаба приняли решение «начать акции гражданского неповиновения».

Шествие, получившее название «Марш разгневанных родителей», начнется в среду в Риге у Пороховой башни и пойдет к президентскому дворцу.

Как сообщал «Ридус», Вейонис в понедельник подписал документ о внесении в закон об образовании поправок, предусматривающих возможность получения среднего образования только на национальном языке. Изменения коснутся в том числе школ национальных меньшинств, включая самое большое в стране — русскоязычное.

Приступить к реорганизации образования власти Латвии планируют уже с 1 сентября 2019 года.

Мэр Риги Нил Ушаков заявил позднее, что латвийская партия «Согласие» оспорит закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения в Конституционном суде Латвии, сообщал RT.

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