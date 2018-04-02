Эксперты назвали самые доступные для весеннего отдыха города России

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Москва, 2 апреля. Эксперты одного из российских сервисов бронирования жилья составили рейтинг городов, где туристы потратят меньше всего средств весной 2018 года.

Рейтинг городов, где туристы тратят меньше всего, был составлен в результате анализа броней отелей и квартир с 1 марта по 30 апреля 2018 года.

Как сообщает «Телеканал 360», в первую тройку недорогих у туристов российских городов для весенних поездок входят Тула, Красноярск и Комсомольск-на-Амуре.

В топ-10 также попали Павловский Посад, Петрозаводск, Тюмень, Астрахань, Воронеж, Волгоград и Йошкар-Ола.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на The Economist Group озвучила рейтинг самых дешевых городов мира, который возглавил Дамаск — столица Сирии. Топ самых дорогих городов мира пятый раз подряд возглавил Сингапур.

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