Сирия: более 154 тысяч человек покинули Восточную Гуту с начала действия гумпауз

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Москва, 2 апреля. С начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли более 154 тысяч человек, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«С 28 февраля из населенного пункта Дума вышли 30 тысяч 376 человек. Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 154 тысяч 286 человек», – сказал он.

Кроме того, ранее он сообщил, что за прошедшие сутки населенный пункт Дума, расположенный в Восточной Гуте покинули более 1100 боевиков и членов из семей. Помимо этого за последние сутки в свои дома в Сирии вернулись 923 человека.

Также Центром были зафиксированы случаи нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хомс, Дамаск и Деръа.

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