Сирия: около 1150 боевиков эвакуированы из Восточной Гуты

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Москва, 2 апреля. За прошедшие сутки около 1150 сирийских боевиков и членов их семей были эвакуированы из города Дума в Восточной Гуте. Такими данными в понедельник поделился глава российского Центра по примирению сторон вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики Юрий Евтушенко.

«Для этих целей продолжает функционировать гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям аль-Вафедин. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1146 боевиков и членов их семей», — подчеркнул генерал-майор, комментируя ситуацию в регионе конфликта.

Все они были доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик (провинция Идлиб).

Напомним, ранее стало известно о том, что мирные жители освобожденного от террористов сирийского города Хараста смогли вернуться в свои дома.

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