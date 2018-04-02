Сирия: более 900 человек смогли вернуться в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор

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Москва, 2 апреля. За прошедшие сутки более 900 человек смогли вернуться в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в понедельник официальные представители российского Центра по примирению сторон вооруженного конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

«Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 200 человек, в провинции Дейр-эз-Зор – 723 человека», — подчеркнул глава центра Юрий Евтушенко, комментируя обстановку в регионе.

Напомним, ранее стало известно о том, что представители регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова организовали очередную раздачу гуманитарной помощи в Сирии.

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