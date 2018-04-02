Путин обсудил с президентом Египта ситуацию в Сирии – Кремль

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси подготовку к предстоящему в Анкаре саммиту Россия-Турция-Иран, а также обстановку на ближнем Востоке, в том числе и в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор произошел по инициативе российской стороны. Путин поздравил ас-Сиси с убедительной победой на президентских выборах в Египте. Кроме того, оба лидера обсудили предстоящий в Анкаре трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран и общую обстановку на Ближнем Востоке, включая Сирию и палестино-израильские отношения.

«Отфиксировано совпадение и близость позиций двух стран по всем упомянутым вопросам», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как подчеркнули в администрации российского президента, беседа носила конструктивный и дружеский характер.

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