Посольство РФ подтвердило информацию о трех пострадавших россиянах в Ереване

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Ереван, 2 апреля. Посольство Российской Федерации в Армении подтвердило информацию о трех россиянах, пострадавших в результате взрыва в одном из кафе Еревана.

Как передает РИА Новости, российские дипломаты уже выехали в больницу, в которую были доставлены пострадавшие.

«Подтверждаем информацию, что пострадали три гражданина РФ. Наши сотрудники выехали в больницу, куда госпитализировали раненых, они получили травмы легкой и средней тяжести», — отметила пресс-служба дипмиссии России.

Напомним, ранее стало известно о том, что инцидент произошел на Северном проспекте в Ереване. Согласно предварительной информации, в результате взрыва пострадали трое граждан России и двое граждан Ирана.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов Армении выясняют все обстоятельства происшествия.

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