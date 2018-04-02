Стало известно, как форма ушей влияет на слух

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Москва, 2 апреля. Ученые выявили, как форма ушной раковины влияет на жизнь человека и формирует особенности звукового восприятия. Соответствующая статья была опубликована в Journal of Neuroscience.

Исследователи Монреальского университета провели эксперименты, в которых приняли участие добровольцы-женщины и добровольцы-мужчины. Ученые выяснили, что форма ушной раковины влияет на то, как человек слышит звуки.

Участники эксперимента воспринимали звук, после чего им предлагали воспользоваться силиконовыми накладками, с помощью которых менялась форма ушной раковины. Первое время мозг по-другому воспринимал звуки и порой не мог определить источник, однако спустя неделю адаптировался к изменениям и мог распознать, откуда идет шум.

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