В МИД РФ прокомментировали сообщения о саммите по миротворцам ООН в Донбассе

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Москва, 2 апреля. В министерстве иностранных дел Российской Федерации еще не слышали о готовящейся встрече глав Украины, Германии и Франции, посвященной вопросу размещения миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) в Донбассе.

«В МИД России о такой встрече пока ничего не знают», — заявил РИА Новости источник в министерстве иностранных дел России.

Как стало известно ранее, в мае на западе Германии может состояться саммит лидеров Украины, Франции и ФРГ, посвященный размещению в Донбассе миротворцев ООН. Об этом сообщала газета «Коммерсант».

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что заключенное в пятницу «пасхальное перемирие» в Донбассе является крайне важным для Украины, поскольку является условием для появления в Донбассе миротворцев ООН.

Ранее в Госдуме рассказали, что ждет украинский проект резолюции по миротворцам в Донбассе.

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