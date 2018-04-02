Россияне получили травмы легкой и средней степени тяжести при взрыве в Ереване

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Ереван, 2 апреля. Граждане России, пострадавшие при взрыве в столице Армении, получили травмы легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщили в посольстве РФ в закавказской республике.

«Подтверждаем информацию, что пострадали три гражданина РФ. Наши сотрудники выехали в больницу, куда госпитализировали раненых, они получили травмы легкой и средней тяжести», — приводит РИА Новости комментарий представителя российской дипломатической миссии в Армении.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Еревана в понедельник прогремел взрыв. По имеющейся на данный момент информации, в одном из кафе на Северном проспекте Еревана взорвался газовый или кислородный баллон. Травмы в результате инцидента получили девять человек.

Как отмечает Utro.ru, на месте инцидента в настоящее время работают сотрудники экстренных служб.

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