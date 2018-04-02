Трамп поздравил ас-Сиси с победой на президентских выборах в Египте

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Каир, 2 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник поздравил действующего главу Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с уверенной победой на президентских выборах. Об этом сообщили представители администрации египетского лидера.

«Президент Трамп выразил искренние поздравления ас-Сиси в связи с победой на президентских выборах, отметив, что окончательные результаты продемонстрировали степень доверия египетского народа президенту страны», — указано в заявлении ведомства.

Кроме того, Вашингтон рассчитывает на дальнейшее развитие стратегических отношений с Каиром, а также на координацию по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Абделя Фаттаха ас-Сиси с победой на выборах президента Египта.

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