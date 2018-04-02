МЧС сообщило о ликвидации пожара в пятиэтажке в Сочи

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Краснодар, 2 апреля. Пожарные полностью ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме в Центральном районе Сочи.

«В 20.42 мск пожар был полностью ликвидирован на площади 500 квадратных метров», — рассказали в Главном управлении министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) по Краснодарскому краю.

Как стало известно, всего к тушению огня были привлечены 39 единиц техники, 137 человек.

Ранее стало известно, что возгорание произошло на кровле пятиэтажки, пожару был присвоен 3-й номер сложности. В соцсетях появились многочисленные видео, на которых можно увидеть пылающую крышу.

В Сочи горит жилой многоэтажный дом. pic.twitter.com/9xVz78voKB — Рустем Адагамов (@adagamov) April 2, 2018

Напомним, 25 марта в кемеровском торогово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошла страшная трагедия, в результате пожара погибли 64 человека, большинство из которых — дети. ЧП случилось по причине нарушения правил пожарной безопасности.

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