Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

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Ереван, 2 апреля. Среди пострадавших в результате взрыва в одном из кафе в столице Армении есть граждане России. Об этом сообщают Министерство иностранных дел и МЧС Армении, подчеркивая, что речь идет о предварительных данных.

Согласно заявлению МЧС Армении, при взрыве могли пострадать три гражданина России. Эта информация сейчас проверяется.

Ранее сообщалось, что на Северном проспекте в Ереване на территории одного из кафе произошел взрыв; в результате инцидента пострадали девять человек, пишет РИА Новости. По данным МЧС Армении, причиной происшествия стал взрыв кислородного баллона. Сейчас на месте инцидента работает следственная группа отдела СК по столичным районам Кентрон и Норк-Мараш, сообщил представитель Следственного комитета Армении. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

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