Путин поздравил президента Египта с убедительной победой на выборах

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Москва, 2 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил Абделя Фаттаха ас-Сиси с победой на выборах президента Египта.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в понедельник Путин и ас-Сиси по инициативе российской стороны провели телефонный разговор, в котором российский лидер поздравил африканского коллегу с убедительной победой.

«Владимир Путин тепло поздравил Абделя Фаттаха ас-Сиси с убедительной победой на прошедших в Египте президентских выборах», — отмечается в комментарии.

Сообщается также, что президенты подтвердили намерение развивать сотрудничество России и Египта в таких сферах, как энергетика, промышленность и транспорт.

Отметим, в понедельник стало известно, что ас-Сиси набрал на выборах главы государства 97% голосов.

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