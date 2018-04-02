Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Краснодар» стал Фоменко

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Краснодар, 2 апреля. Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Краснодар» стал помощник бывшего тренера Игоря Шалимова Олег Фоменко.

Информацию о назначении и.о. главного тренера «Краснодара» была опубликована на сайте Sport24. Олег Фоменко начал свою тренерскую карьеру в «Краснодаре» в 2010 году.

Пермский «Амкар», за который раньше играл Фоменко, поздравил своего бывшего игрока с назначением на пост исполняющего обязанности главного тренера. Запись была опубликована на странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что Игорь Шалимов ушел с поста главного тренера. Об этом стало известно в понедельник, 2 апреля. Кто будет новым наставником краснодарской команды, станет известно в ближайшее время, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

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