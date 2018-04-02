Роспотребнадзор рассказал, чем лучше красить пасхальные яйца

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Москва, 2 апреля. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации о том, как выбирать куличи и яйца к Пасхе. Кроме того, ведомство опубликовало советы, как лучше красить яйца к празднику.

Как отметили в Роспотребнадзоре, следует покупать только яйца с ровным окрасом и формой, без следов перьев, птичьего помета или крови. В ведомстве советуют помыть их перед употреблением и отваривать не менее десяти минут. В качестве красителей Роспотребнадзор рекомендует использовать луковую шелуху и пищевые красители. Сами яйца следует хранить не более 36 часов.

Также в ведомстве дали советы по выбору пасхального кулича. В первую очередь, следует изучить состав продукта и его срок годности. Предпочтение следует отдавать тем куличам, в состав которых входят яйца, сливочное масло и сахар, а не яичный порошок, маргарин и подсластитель.

«Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным ещё до окончания срока годности», – гласит сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что лучше всего выбирать куличи, посыпанные натуральные украшениями – например, орехами, а не разноцветным кондитерским декором.

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