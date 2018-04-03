Сирия итоги за сутки на 3 апреля 06.00: в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия», при взрыве в Ракке пострадало 10 человек

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Сирия, 3 апреля. Столкновения между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам» возобновились в Алеппо, при взрыве в Ракке пострадало 10 гражданских, два поселения Хамы перешли под контроль САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Хомсе, Алеппо и Даръа, перебросили силы в Эль-Кунейтру, при поддержке ВКС РФ атаковали «Ан-Нусру» в Хаме.

«Исламское государство»1: вело бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: вела бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: несет потери в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 в Даръа.

«Джейш аль-Ислам»: эвакуируется из Думы.

Провинция Дамаск

В течение суток боевики «Джейш аль-Ислам» покидали населенный пункт Дума Восточной Гуты, сообщал Telegram-канал (@Syrianow10). Напомним, исламисты приняли условия, предложенные Сирийской арабской армией (САА), и согласились сдать свои позиции, сложить оружие, получив взамен возможность эвакуироваться в Джараблус.

Всего из освобожденных ранее Арбина, Замалки, Джобара и Айн Тармы вывезено более 41 тысячи радикалов. Боевики незаконных вооруженных формирований и члены их семей эвакуируются в провинцию Идлиб.

Провинция Латакия

В северной части провинции Латакия были зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Ранее радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам», дислоцирующиеся в горных районах на севере Латакии, атаковали расположения правительственных сил САР, нарушив тем самым действующий в регионе режим прекращения огня.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Дарат Изза провинции Алеппо возобновились бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Об этом писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@AllyOfTruth). Ранее боевики заключили временное перемирие, однако исламисты «Ан-Нусры» нарушили договоренность и атаковали позиции противника.

ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения в районе города Раджу. О боевых вылетах турецкой авиации сообщал Twitter-канал (@jisrtv).

На юге провинции Алеппо отмечались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков в окрестностях поселений Джазрая, Заммар и Усмания.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс были зафиксированы интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что столкновения между правительственными силами САР и группировками радикальной оппозиции отмечались в окрестностях населенных пунктов Аль-Мукаррамия, Хуш Хаджу и Санасиль.

Ранее радикалы открыли огонь по расположениям армии САР в районе Айн аль-Дананира. Также атакам со стороны боевиков подверглись мирные кварталы поселения.

Провинция Дейр-эз-Зор

На территориях между городами Абу Кемаль и Меядин отмечались единичные столкновения между проправительственными силами САР и террористами «Исламского государства», передавало Al-Masdar News. Боевики ИГ пытались атаковать позиции сирийской армии, однако солдаты САА успешно отразили нападения исламистов.

Скрывавшиеся на захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях Дейр-эз-Зора ИГИЛовцы заметно активизировались. В районе границы с Ираком появился тренировочный лагерь террористов.

Провинция Даръа

В окрестностях административного центра провинции Даръа продолжились боестолкновения между правительственными войсками САР и Сирийской свободной армией (ССА), передавал SOHR. Также, по сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикальных исламистов в районе населенного пункта Сайда на востоке региона. Одновременно с этим Telegram-канал (@ammarjohmani) передавал, что правительственные войска САР атаковали пункты дислокации боевиков в районе поселения Даиль.

В западной части провинции шли бои между Сирийской свободной армией (ССА) и подконтрольной «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид».

Провинция Идлиб

ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в южной части провинции Идлиб. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал на своем сайте, что союзная авиация атаковала позиции радикальных исламистов недалеко от населенного пункта Кафр Ума. Также, по сведениям SOHR, ударам со стороны российских и сирийских летчиков подверглись опорные пункты «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Маарет ан-Нумана.

Twitter-канал (@ on_shield) передавал, что турецкие военные посетили Хан Шейхун и рассматривают возможности развертывания в городе наблюдательного пункта. Одновременно с этим один из местных YouTube-каналов (@ShaamNetwork S.N.N) опубликовал видео, на котором запечатлен митинг жителей Маарет ан-Нумана. Население города выступает за то, чтобы солдаты ВС Турции вошли в поселение. Позже с аналогичными требованиями на улицы вышли жители города Самрин, сообщал источник на своей странице в Twitter (@jisrtv).

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка неизвестные боевики бросили в толпу мирных жителей шумовую гранату, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AzadiRojava). В результате происшествия 10 гражданских получили ранения.

Также Twitter-канал (@EasternMediafax) писал, что в столице региона и в ее окрестностях отмечались столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и отрядами ополчения. Напомним, жители захваченных курдами районов Ракки организовали собственные добровольческие отряды для сопротивления произволу бойцов SDF.

Провинция Хама

Сирийская армия установила контроль над поселениями Таксис и Аль-Имара, писал военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2).

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Бурайгит и Думейна на юге провинции Хама. О боевых вылетах российской авиации писал Twitter-канал (@MasarPressNet). Также операция САА и ВКС РФ против «Ан-Нусры» продолжилась на севере Хамы. Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции боевиков в окрестностях Аль-Латамины и Хасраи. Об этом сообщал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet).

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@huseyinbozan), что турецкие военнослужащие посетили города Кафр Зета, Аль-Латамина и Мурек. По данным автора публикации, возможно на территории одного из населенных пунктов появится новый наблюдательный пункт ВС Турции.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство Al-Masdar News писало, что на территорию провинции Эль-Кунейтра прибыло несколько бригад Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что в ближайшее время начнется операция по освобождению от незаконных вооруженных формирований территорий региона. Сейчас под контролем боевиков находится большая часть провинции, в том числе административный центр.

Ранее радикалы атаковали расположения правительственных войск САР, что спровоцировало ответные меры. САА открыла огонь по позициям исламистов в районе Джубата Аль-Хашаб.

Ирак

Семь террористов ИГ было уничтожено в юго-западной части Мосула. Об этом сообщало информационное агентство Iraqi News. Позже поступило сообщение, что на востоке города сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента пострадало четыре ребенка.

Кроме того Iraqi News писало, что недалеко от бывшей столицы «Халифата» было обнаружено массовое захоронение жертв ИГИЛовцев. В братской могиле найдены останки 48 человек.

В городе Аль-Каим на западе провинции Анбар прогремел взрыв, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате происшествия погиб мирный житель города, еще двое гражданских получили ранения.

ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе населенного пункта Хакурк. О боевых вылетах турецкой авиации писало информационное агентство Yeni Safak.

Информационное агентство Al-Monitor сообщило, что в Багдаде состоялся судебный процесс над несколькими женщинами, состоявшими в «Исламском государстве». Подсудимыми стали семь гражданок Турции, приехавших в Талль Афар за своими мужьями, являвшимися членами ИГИЛ1. В результате заседания шестерых обвиняемых в террористической деятельности приговорили к смертной казни, еще одна женщина получила пожизненное заключение.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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