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Политика
«Сначала они украли у Мексики Техас, а сейчас скулят»: в Сети посмеялись над страхами Трампа о «краже Америки»
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    «Сначала они украли у Мексики Техас, а сейчас скулят»: в Сети посмеялись над страхами Трампа о «краже Америки»

    21:22  2 Апреля 2018  /обновлено: 22:05  02 Апреля 2018
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    «Сначала они украли у Мексики Техас, а сейчас скулят»: в Сети посмеялись над страхами Трампа о «краже Америки»

    Москва, 2 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что «страну могут украсть», если американский конгресс не примет закон, посвященный защите государственных границ.

    По мнению политика, властям США необходимо сделать все для того, чтобы остановить потоки людей и наркотиков из Мексики.

    «Действуйте сейчас, конгресс, или нашу страну украдут», — подчеркнул он в Twitter.

    Страхи политика о «краже Америки», связанные с деятельностью мексиканцев, рассмешили пользователей социальных сетей.

    «У Мексики отторжены в 19-м веке Техас и крупная территория, где сегодня штаты Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. Мексиканцы возвращаются на свою землю, украденную североамериканцами», — предположили некоторые.

    «Мексиканцы жутко напугали Трампа аннексией всех США», — пошутили пользователи над страхами Трампа о «краже Америки» мексиканцами.

    «Сначала они украли у Мексики Техас, сейчас скулят, что его могут забрать обратно. Сдается, скоро мы услышим о том, что Россия может «украсть» Аляску», — предположили комментаторы.

    «Сначала они украли у Мексики Техас, а сейчас скулят»: в Сети посмеялись над страхами Трампа о «краже Америки»

    «Кому нужна Америка с тройным долговым дном, разнузданными полицмейстерами и войнами по всему миру?» — спросили некоторые.

    «Конгресс! Проигнорируй его – как обычно», — добавили сами американцы.

    «В тележках перетащат за стену», — иронично подчеркнули люди.

    «Сначала они украли у Мексики Техас, а сейчас скулят»: в Сети посмеялись над страхами Трампа о «краже Америки»

    «Даешь Соединенные Штаты Мексики!» — резюмировали в соцсетях.

    Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил мексиканской стороне разорвать договоренности в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в том случае, если последняя не активизирует усилия в сфере борьбы с нелегальными мигрантами.

    «Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими дурацкими иммиграционными законами», — подчеркнул американский лидер, комментируя ситуацию.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп
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