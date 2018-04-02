«Сначала они украли у Мексики Техас, а сейчас скулят»: в Сети посмеялись над страхами Трампа о «краже Америки»

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Москва, 2 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что «страну могут украсть», если американский конгресс не примет закон, посвященный защите государственных границ.

По мнению политика, властям США необходимо сделать все для того, чтобы остановить потоки людей и наркотиков из Мексики.

«Действуйте сейчас, конгресс, или нашу страну украдут», — подчеркнул он в Twitter.

...Congress must immediately pass Border Legislation, use Nuclear Option if necessary, to stop the massive inflow of Drugs and People. Border Patrol Agents (and ICE) are GREAT, but the weak Dem laws don’t allow them to do their job. Act now Congress, our country is being stolen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2018

Страхи политика о «краже Америки», связанные с деятельностью мексиканцев, рассмешили пользователей социальных сетей.

«У Мексики отторжены в 19-м веке Техас и крупная территория, где сегодня штаты Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. Мексиканцы возвращаются на свою землю, украденную североамериканцами», — предположили некоторые.

«Мексиканцы жутко напугали Трампа аннексией всех США», — пошутили пользователи над страхами Трампа о «краже Америки» мексиканцами.

«Сначала они украли у Мексики Техас, сейчас скулят, что его могут забрать обратно. Сдается, скоро мы услышим о том, что Россия может «украсть» Аляску», — предположили комментаторы.

«Кому нужна Америка с тройным долговым дном, разнузданными полицмейстерами и войнами по всему миру?» — спросили некоторые.

«Конгресс! Проигнорируй его – как обычно», — добавили сами американцы.

«В тележках перетащат за стену», — иронично подчеркнули люди.

«Даешь Соединенные Штаты Мексики!» — резюмировали в соцсетях.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил мексиканской стороне разорвать договоренности в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в том случае, если последняя не активизирует усилия в сфере борьбы с нелегальными мигрантами.

«Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими дурацкими иммиграционными законами», — подчеркнул американский лидер, комментируя ситуацию.

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