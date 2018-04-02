Россия может ограничить ввоз картофеля из Белоруссии из-за реэкспорта

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Москва, 2 апреля. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору может временно ограничить ввоз картофеля из Белоруссии на территорию России. Это связано с тем, что в партии овощей из соседнего государства был обнаружен африканский картофель.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождения республика Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — отмечается в комментарии Россельхознадзора.

Напомним, в середине марта ведомство наложило запрет на ввоз в Россию египетского картофеля, который, как оказалось теперь, продолжали перевозить через границу, но под видом белорусских овощей.

Отметим, ранее Россельхознадзор запретил ввоз в Россию пекинской капусты из Белоруссии. Как и в случае с картофелем, речь шла об реэкспорте — под видом белорусской капусты через границу переправляли польские овощи.

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