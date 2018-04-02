Пожар в Кемерово: в батутном зале ТЦ обнаружены высоковольтные провода

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Москва, 2 апреля. Сотрудники Следственного комитета РФ нашли высоковольтные электропровода, проложенные через батутный зал сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня». Как стало известно, пучок с проводами свисал практически над ванной батутного центра, заполненной мягкими кубиками.

«Кабели высокого напряжения, — доложили председателю СКР Александру Бастрыкину во время осмотра сгоревшего здания. — В нарушение всех правил, они проложены сквозь зал».

Ранее на видеохостинге YouTube появилось видео, снятое во время эвакуации в ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта. Эпицентр возгорания находился на последнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. Жертвами страшной трагедии стали 64 человека, большинство из них дети. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту произошедшего.

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