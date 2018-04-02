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Сирия новости 2 апреля 22.30: «Тахрир Сурия» несет потери в Алеппо, жители Идлиба призывают ВС Турции к развертыванию новых наблюдательных пунктов
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Сирия: более 1,1 тыс боевиков с семьями вывезены из Восточной Гуты на север Алеппо 
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    Сирия новости 2 апреля 22.30: «Тахрир Сурия» несет потери в Алеппо, жители Идлиба призывают ВС Турции к развертыванию новых наблюдательных пунктов

    22:30  2 Апреля 2018
    2842

    Сирия новости 2 апреля 22.30: «Тахрир Сурия» несет потери в Алеппо, жители Идлиба призывают ВС Турции к развертыванию новых наблюдательных пунктов

    Сирия, 2 апреля. «Джебхат Тахрир Сурия» несет потери в боях с «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, жители Идлиба призывают ВС Турции к развертыванию новых наблюдательных пунктов, продолжается эвакуация боевиков «Джейш аль-Ислам» из Думы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: эвакуируют боевиков из Восточной Гуты.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

    «Джейш аль-Ислам»: выходит из Думы.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: несет потери в Алеппо.

    Сирия новости 2 апреля 22.30: «Тахрир Сурия» несет потери в Алеппо, жители Идлиба призывают ВС Турции к развертыванию новых наблюдательных пунктов

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 2 апреля 22.30: «Тахрир Сурия» несет потери в Алеппо, жители Идлиба призывают ВС Турции к развертыванию новых наблюдательных пунктов

    Местный источник передает на своей странице в социальной сети Facebook (@SMT.Official.Page), что боевики группировки «Джейш аль-Ислам» продолжают выходить из населенного пункта Дума Восточной Гуты.

    Напомним, радикальные исламисты приняли условия сирийской армии и сдали позиции, а также сложили оружие, получив возможность беспрепятственного выхода в город Джараблус на границе с Турцией. До достижения мирных договоренностей Сирийская арабская армия (САА) в течение нескольких дней вела массированный обстрел пунктов дислокации боевиков «Армии Ислама» в Думе и окрестностях.   

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 2 апреля 22.30: «Тахрир Сурия» несет потери в Алеппо, жители Идлиба призывают ВС Турции к развертыванию новых наблюдательных пунктов

    В западной части провинции Алеппо не прекращаются боестолкновения между радикальными коалициями «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в эпицентре противостояния находится насе6ленный пункт Дарат Изза.

    Ранее сообщалось, что противники заключили временное перемирие, которое, однако, нарушили исламисты «Джебхат ан-Нусры»1. Отмечается, что объединенные силы «Нур ад-Дин аз-Зенки» и «Ахрар аш-Шам» несут потери в живой силе и технике.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 2 апреля 22.30: «Тахрир Сурия» несет потери в Алеппо, жители Идлиба призывают ВС Турции к развертыванию новых наблюдательных пунктов

    Жители города Самрин вышли на демонстрацию с требованием к ВС Турции развернуть на территории населенного пункта или недалеко от него наблюдательный пункт. О митинге пишет местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv). Ранее сообщалось, что аналогичная акция прошла в Маарет ан-Нумане.

    ВКС РФ продолжают наносить удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб. Военные источники передают, что российская авиация атаковала позиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Кафр Ума и недалеко от Маарет ан-Нумана.

    Ирак

    Сирия новости 2 апреля 22.30: «Тахрир Сурия» несет потери в Алеппо, жители Идлиба призывают ВС Турции к развертыванию новых наблюдательных пунктов

    Информационное агентство Al-Monitor сообщает, что в Багдаде состоялся судебный процесс над несколькими женщинами, состоявшими в «Исламском государстве»1. Подсудимыми стали семь гражданок Турции, приехавших в Талль Афар за своими мужьями, являвшимися членами ИГИЛ1. В результате заседания шестерых обвиняемых в террористической деятельности приговорили к смертной казни, еще одна женщина получила пожизненное заключение.

    На территории провинции Анбар продолжается операция ВС Ирака по поиску и уничтожению «спящих ячеек» ИГИЛ, передает Iraqi News. Ранее силы безопасности ликвидировали 65 боевиков ИГ, а также захватили 10 транспортных средств террористов.    

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    Сирия новости 2 апреля 19.30: пять автобусов с боевиками выехало из Думы, при взрыве в Ракке пострадало 10 человек
    Сирия новости 2 апреля 12.30: перестрелки между САА и боевиками в Хомсе, в Эль-Кунейтру прибыло несколько бригад армии САР
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