Взрыв прогремел в центре Еревана, есть пострадавшие

В закладки

Ереван(Армения), 2 апреля. На Северном проспекте в Ереване произошел взрыв вечером в понедельник, 2 апреля. В результате случившегося пострадали люди.

Сообщение о том, что на Северном проспекте произошел взрыв, поступило в дежурную службу в 20.44 по местному времени в понедельник, 2 апреля. Отмечается, что есть пострадавшие и необходима помощь спасателей.

На место происшествия выехали сотрудники группы быстрого реагирования Национального кризисного управления, опергруппы, а также четыре расчета спасателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

Как сообщают региональные СМИ, в кафе, расположенном на Северном проспекте, взорвался газовый баллон. Данная информация не подтверждена.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в МИД РФ информация о пострадавших россиянах не поступала. Ситуация находится на контроле.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.