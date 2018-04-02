Адвокаты оспаривают в суде запрет Саакашвили на въезд на Украину

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Киев, 2 апреля. Адвокаты оспаривают в суде запрет экс- губернатору Одесской области, бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезжать на территорию Украины в течение трех лет.

«С целью защиты прав Михаила Саакашвили адвокаты подали иск во Львовский окружной административный суд о признании противоправным и отмене постановления Мостиского пограничного отряда о запрете въезда Саакашвили на Украину на три года», — сообщила в понедельник пресс-служба его партии «Движение новых сил».

Ранее Саакашвили заявил, что готовится к возвращению на территорию Украины.

Напомним, указ о лишении Саакашвили украинского гражданства подписал 26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко. Политик стал лицом без гражданства, потому как грузинское гражданство он утратил в 2015 году по причине получения украинского. Впоследствии Саакашвили выдворили из Украины и запретили ему въезд в страну сроком на три года.

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