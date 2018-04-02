Фанаты «Звездных войн» просят утвердить Мэрил Стрип на роль принцессы Леи

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Москва, 2 апреля. Фанаты космического эпоса «Звездные войны» просят киностудии Disney и LucasFilm утвердить на роль принцессы Леи Мэрил Стрип.

В Интернете появилась онлайн-петиция, в которой утверждается, что лучше Стрип с этой ролью никто не справится.

«У нее три статуэтки «Оскар» и двадцать номинаций, ее достижения в кино всеми признаны. Помимо этого, она дружила с Кэрри Фишер и играла в фильме по ее сценарию «Открытки с края бездны», — приводит «Свободная Пресса» текст обращения фанатов «Звездных войн».

Отметим, в понедельник петиция набрала уже почти 9 тысяч голосов. 69-летняя Мэрил Стрип информацию пока никак не комментировала. Напомним, актриса Кэрри Фишер, которая исполнила в «Звездных войнах» роль принцессы Леи, умерла в конце 2016 года.

Ожидается, что девятый эпизод киносаги выйдет на экраны в конце следующего года.

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