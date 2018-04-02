Четыре российских дипломата покинули ФРГ

В закладки

Москва, 2 апреля. Четыре сотрудника российской дипмиссии в ФРГ, которые были объявлены персонами нон грата, в воскресенье покинули территорию страны. Об этом журналистам в понедельник сообщили представители посольства Российской Федерации в Германии.

«На выходных они покинули страну», — пояснил источник ТАСС, комментируя ситуацию.

Напомним, в начале марта в Солсбери были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поспешила возложить ответственность за инцидент на Россию.

Абсурдную позицию Лондона поддержали более двух десятков западных стран, которые объявили о высылке российских дипломатов. Непосредственно Москва отвергла все обвинения и пообещала зеркально ответить на антироссийскую деятельность Запада.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.