Самые дешевые Huawei P20 и P20 Pro с тройной камерой продаются в России

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Москва, 2 апреля. Самые дешевые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro с тройной камерой продаются в России. Специалисты сравнили цены на данные модели гаджетов в российских и в странах Европейского союза магазинах.

Стоимость смартфона Huawei P20, у которого 5,8-дюймовый IPS-экран и процессор Kirin 970, в европейских магазина равна 650 евро, то есть 46 тысяч рублей. В магазинах России данная модель продается за 44,99 рублей.

Huawei P20 Pro с тройной камерой с поддержкой пятикратного оптического зума стоит в Европе 899 евро, что составляет 64 тысячи рублей. В России такой телефон можно приобрести за 54,99 рублей.

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