«Большая ошибка»: мэр Риги раскритиковал закон о переводе русских школ на латышский язык обучения

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Рига, 2 апреля. Мэр Риги и лидер партии «Согласие» Нил Ушаков планирует оспорить в Конституционным суде Латвии решение о переводе русских школ на латышский язык.

Политик раскритиковал действия президента страны Раймондса Вейониса, который в понедельник подписал скандальный закон, посвященный постепенному переходу школ нацменьшинств на обучение на государственном языке.

«Еще одна очень большая ошибка. И, к сожалению, абсолютно ожидаемый шаг со стороны президента. Теперь остается Конституционный суд – в ближайшее время депутаты Сейма от «Согласия» используют свое право и обратятся с иском в Суд Сатверсме», — написал Ушаков в Facebook.

Напомним, ранее стало известно о том, что депутаты Государственной думы Российской Федерации рассматривают возможность введения санкций против Латвии в связи с законом о полном переводе школьного образования на латышский язык.

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