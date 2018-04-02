Марокканский министр передал в МИД РФ послание короля Мухаммеда VI Путину

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Москва, 2 апреля. Министр-делегат при главе правительства Марокко по вопросам национальной обороны Абдельлатиф Луди передал послание короля африканского государства Мухаммеда VI президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ, где в понедельник состоялась встреча Луди и заместителя главы российского дипломатического ведомства Михаила Богданова.

«(Министр-делегат из Марокко — прим. ФАН) передал письменное послание короля Марокко Мухаммеда VI на имя президента РФ Владимира Путина», — сообщили в МИД РФ.

Комментируя встречу Богданова и Луди, в дипломатическом ведомстве РФ отметили, что стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений России и Марокко. Кроме того, речь шла о ситуации в Северной Африке и Сахаро-Сахельской зоне.

Напомним, ранее в понедельник стало известно, что специальный представитель президента РФ Владимира Путина по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел встречу с послом Сирии Риядом Хаддадом. В МИД отметили, что основной акцент во время переговоров был сделан на обсуждении усилий по стабилизации ситуации в Восточной Гуте.

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