Швейцарский парламентарий призвала отказаться от санкций против России

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Москва, 2 апреля. Швейцария должна отказаться от антироссийских санкций, сообщила председатель комитета по международным делам Национального совета страны Элизабет Шнайдер-Шнайтер. Соответствующая информация приведена в материале газеты Blick.

«Нам лучше отказаться от этих санкций как по политическим, так и по экономическим причинам», — сказала она.

По ее словам, России также должны вернуть ее полномочия в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, в начале марта в британском Солсбери были госпитализированы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия: пострадавшие якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок». Не дожидаясь окончания расследования, власти Великобритании заочно возложили ответственность на Россию и выслали из страны российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». РФ также начала принимать зеркальные меры.

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